台灣的夏天不僅悶熱，更常常下暴雨，冰品、甜點就成為了夏日必備美食，百貨業者也做好準備，像Global Mall今年夏季就大走清爽異國風下午茶，主推不同風味的沙拉輕食、水果甜點及飲品推優惠8折起，京站也帶來了本月新開幕的新北療癒手工甜點 CY.Wpatisseries，統一時代百貨台北店就推薦泰式料理Lady Nara的下午茶甜點，大葉高島屋則有日系下午茶店杏桃鬆餅屋等，不管是想到百貨大啖下午茶或臨時來避場雨，都能有滿足的美食治癒夏日炎炎的煩躁心情。

Global Mall板橋車站店的The Chips「辣味低溫舒肥雞+拿鐵」，原價470元，優惠價450元。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A19店的Honey Secret甜蜜密，現享指定「雞蛋仔霜淇淋」第2支半價。（Global Mall提供）

Global Mall在全台各店都部署好異國美食餐廳，像A19「BLOOM沐曜香氛」香氛、咖啡複合店，就能在香氛、咖啡香中當中，緩緩品嚐招牌鬆餅，還有主打雞蛋仔的「Honey Secret甜蜜密」，現也推出「雞蛋仔霜淇淋」套餐限量優惠價150元、指定「雞蛋仔霜淇淋」第2支半價優惠；想要嚐清新輕食下午茶的話，則有板橋車站店的The Chips「辣味低溫舒肥雞+拿鐵」套餐優惠，還有亞尼克的夏日芒果甜點優惠，清新酸甜又不膩，不同口味都各有選擇。

京站主打以塩糀為鹹味、以甘糀為甘味來調味的「糀日和Kouji Café」，設計以極具開放的空間感與綠意的空間為特色。（京站提供）

京站的糀日和Kouji Café「糀芙鬆餅生乳布丁纖果焦糖」，358元。（京站提供）

京站的CY.Wpatisseries「法式檸檬塔」，125元。（京站提供）

京站則是帶來了主打全店使用天然食材，堅持不加化學添加物，更是全台百貨獨家新櫃甜點的「CY.Wpatisseries」，精心研發低糖低油且無負擔甜點，像夏日最適合品嚐的法式檸檬塔，在塔中放入一層香氣十足的百香果蛋糕，讓單調檸檬餡增添風味，搭配自製酥脆香草塔殼，顛覆了大家對檸檬塔的印象，另外還有主打以塩糀為鹹味、以甘糀為甘味來調味的「糀日和Kouji Café」，更特別研發加入甘糀製作的Kouji Waffle糀芙鬆餅，外皮就彷彿煎餃冰花般酥脆的口感，再搭配集團稲町家的招牌生乳布丁，以及中澤鮮奶油、綜合水果和冰淇淋，日系搭配滿足甜點滋味。

統一時代百貨台北店的smith&hsu，推出點購維多利亞女王午茶組，即贈檸檬蛋黃果醬，特價1550元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店推出APP線上扣20點，即可兌換LADY NARA芒果大理石優格冰沙，限量30杯。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店中就有網美打卡最愛的泰式料理「Lady Nara」，現全新推出了加購限定的「迷你舒芙蕾」，就算小鳥胃女孩吃完主餐，也能開心無負擔吃甜點，現凡點任一主餐即可以239元加購甜點及飲品，另外還有司康控必吃的smith&hsu則推出維多利亞女王午茶組，31日前凡點購維多利亞女王午茶組即加贈檸檬蛋黃果醬。

大葉高島屋的一〇八抹茶茶廊推出豪華聖代系列+大判燒2份，特價213元-223元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的QQ嫩仙草「冬瓜仙草熊熊」，100元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋向來集結大量日系美食，像知名的下午茶店「杏桃鬆餅屋」，店中採濃厚的日式風格設計，身置其中就像來到日本的咖啡店一樣，現就推出買主餐或鬆餅任2份，即贈主廚特製鬆餅，還有不用到日本也能吃到不膩口的抹茶甜點「一〇八抹茶茶廊」，現豪華聖代系列加大判燒2份，均享特價優惠。