揮別翁婿之爭，金寶（2312）27日股東會董事改選大獲全勝，僅讓出一席董事席次，其餘的七席董事及三席獨立董事席次全拿，展望今年，金寶董事長許勝雄樂觀以待，預期今年上下半年營收佔比為47:53，金寶總經理陳威昌也樂看今年營收仍有雙位數成長空間，毛利率則力拼持穩。

金寶27日召開股東會，雖然今年下半年總體經濟仍有諸多挑戰，但許勝雄仍樂看下半年表現會優於上半年，上下半年的營收佔比估為47比53，意即相較於上半年，下半年仍有近一成的成長空間。 陳威昌也指出，下半年看起來還不錯，會增加一些新業務。

惟展望未來，陳威昌表示，現市場擔心部分產品的庫存過高，會否帶來負面影響，此部分對金寶雖有影響，比如金寶專供NB使用的儲存設備就有可能受到影響，但影響不大，下半年的成長動能包括家庭消費產品，及由AIOT所帶動的外接硬碟、固態硬碟的儲存商機。

至於市場關切的5G及低軌衛星商機，陳威昌表示，這些商機尚有待時間發酵，要爆發，恐怕還要一點時間，對金寶而言，去年此部分的商機雖有貢獻，但金額仍不大，雖然明年貢獻度還會再增加，但要真正放量，恐怕還是要等到2023年，甚至2024年。