時序進入2022年下半年，回顧上半年全球股債經歷劇烈波動，不少分析師更認為已達熊市，國際資產管理公司M&G投資分析，股市拋售潮不稀奇，但上半年債市波動卻是首見，面對景氣衰退擔憂，建議下半年股債同時多元分散布局。

觀察過去36年歷史經驗，美元全球債券指數成立以來共有4次單季下跌超過5％，2022年第一季和第二季以來即占兩次，更連續兩個季度下跌超過5％，也是歷史上美元全球債券指數和S&P 500指數首次同時下跌超過5％的一季。

M&G投資表示，受到通膨影響，推升股票及債券相關性，導致上半年發生股債市場齊跌的情形。目前市場圍繞著經濟衰退的擔憂，假設未來通膨逐月下降，債券反而將提供具吸引力的收益率，可藉由持有美國7年期和30年期公債部位，同時可分散股票風險，並為經濟成長趨緩的擔憂分散風險。

M&G入息基金研究團隊認為，接下來應密切關注第二季財報季，及7月27日聯準會（Fed）利率會議、CPI等數據公布。經歷市場修正後，大型科技股整體評價水準已回落至10年平均之下，基金將伺機布局具較高股利率的大型科技股，且觀察到6月初市場資金開始有轉流入科技基金的跡象，顯示科技股評價具長期投資價值，可分批配置。

M&G投資建議，擔心下半年市場波動及經濟衰退，不妨透過平衡混合型基金，交由專業經理團隊來靈活參與市場。