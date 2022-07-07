2022年全球金融市場陷入「恐慌模式」，不僅歐美先進國家股市大幅修正2成，進入所謂的「技術性熊市」，債市回檔幅度也相當可觀。施羅德投信表示，當前投資人主要擔憂通膨、升息與經濟衰退三大風險，避險情緒下積極擁抱現金資產，帶動美元指數創20年新高。然而從全球主要股市本益比、企業獲利與歷史經驗觀察，仍有樂觀基本面因素支撐，建議投資人下半年可採取ABCD四大錦囊因應，動態調整多元布局，提高投資組合抗震能力。

施羅德投信認為，企業獲利雖下修，但較去年仍有兩位數成長，顯示企業韌性堅強。且觀察今年全球製造業採購經理人指數(PMI)仍持續擴張，就業市場也持續強勁，有助於支撐消費支出成長，顯示經濟成長雖呈現趨緩，但不至於落入衰退。施羅德預估，今明兩年全球主要股市的獲利將持續成長。

A指的是資產配置(Allocation)，以靈活型環球多元資產，作為投資的核心配置；B則是建議可擇機布局較高評等的投資級與非投資級債券(Bond)部位，主因其價值面和基本面，在歷經上半年這波跌幅後，已經具有吸引力，且非投資級債券的違約率，目前仍處歷史相對低檔。C意即商品(Commodity)資產部位，尤以能源股與原物料股，可視為因應通膨的投資首選。然而這類股票因波動較大，仍建議以衛星方式配置。D則是防禦性(Defensive)資產，例如增加國庫券與現金等部位，或配置高股息股票，可降低波動度與提高耐震性，進而掌握下半年投資契機。