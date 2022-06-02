假如你正在學習理財知識，一定會聽到一個理念，那就是「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」。如果用專業術語來表達，就是「分散投資」，它不但能讓你規避風險，還能在一定程度上幫你獲得收益。這個投資理念由來已久，古老的《猶太法典》中就寫道：「人的財富應永遠分成三份，一份投入土地，一份投入貿易，第三份隨時備用。」

現代金融發明了「貝塔值」這個概念來實踐這個理念。和你的投資組合整體波動相關性較大的資產，叫作「高貝塔值資產」。打個比方，你的投資組合以股票為主，你又新買入了一些近期的熱門股，那麼股市上漲時你可能獲得超額收益；而股市一旦回落，這些股票也是跌得最凶的。

與「高貝塔值資產」相對應的是「低貝塔值資產」和「負貝塔值資產」，「低貝塔值資產」是指，隨著你的投資組合的波動，其波動幅度相對較小的資產，比如你投資了部分房產，儘管也會受到宏觀經濟和股市漲跌的影響，但相對波動就會較小；「負貝塔值資產」的波動則和你的投資組合走勢相反，比如你買了黃金，當經濟動盪股市暴跌的時候，或許黃金還會升值。

這個理念恐怕不僅僅適用於投資理財，我們的人生何嘗不是如此。

我們身邊的朋友、同事，還有商業夥伴，有很多人都具有「高貝塔值」。當你的人生基礎盤穩固，事業節節向上時，這些人會聚攏在你的身邊，他們願意和你共用資源，幫你介紹新的生意夥伴，或者樂意把錢投給你。有了這些朋友和夥伴，你會消息靈通，人脈廣泛，事半功倍。你蒸蒸日上的事業也離不開這些人。

然而正如「高貝塔值資產」固有的弱點，他們會隨著你的基本盤波動而大幅波動。當你的事業出現問題，你的人生跌入低谷，這些「高貝塔值」的人會放大這些波動。或許，這時就沒有人願意再借錢給你，往日天天和你稱兄道弟的人也會悄悄地消失，就像莎士比亞《雅典的泰門》中的富商泰門，一旦他身無分文，朋友就變成了路人。這些人如同槓桿一般，放大了你人生的順境與困境，讓你的人生看起來是大起大落的。

好在不是所有的人都是「高貝塔值」的，每個人的人生中還有一些「低貝塔值」的朋友，他們對你是不是成功或有沒有錢並不太在意。你春風得意的時候他們不會刻意來討好你，你跌入谷底的時候他們也不會嫌棄你。他們把你當朋友不是因為你居於高位或者富有，他們只是覺得你人還不錯。

當然，最難得的是那些具有「負貝塔值」的人，這些是你最親的人，比如你的父母。當你的事業順風順水的時候，他們不會向你索取什麼，只是對你說要注意身體健康。一旦你遇到挫折，他們總是無條件地接受你，全心全意地幫助你。還有些朋友，當你風光無限的時候，你幾乎看不到他們；而一旦你遭遇困境，他們卻會出現在你身邊─其實他們一直在默默關注著你。

以上三種人我們都會遇到，我們也不用責備那些「高貝塔值」的人，事實上，很多人際關係都是功利的。你順風順水時，他們就會在你的身邊；你灰頭土臉時，他們會離開你，但同樣，他們對你的價值也相對較小。這並不代表他們毫無價值，只是他們看起來會「加劇」你人生的波動。

華倫‧巴菲特是位投資大師，他深諳投資之道，同樣，他也知道人生的哲理和投資相通。他在一次訪談中提到一件事：「二戰」時期納粹到處抓捕猶太人，有一位女士是波蘭的猶太人，她和她的家人曾被關在奧斯威辛集中營飽受蹂躪，甚至有些親人沒能活著走出集中營。她這樣對巴菲特說：「華倫，我一般不和別人交朋友，我要看這個人能不能把我藏起來，才決定是否和他交朋友。」

我們身邊的人總是有聚有散，重要的是要看清每個人的「貝塔值」。當一個人在你遇到大麻煩，甚至需要他做出巨大犧牲的時候還肯幫助你，而不是轉身離你而去，對我們來說，那個人就是最寶貴的。

(梁衍軍／摘自《今晚報》2021年12月5日，圖／勾犇)

本文作者:岑嶸

(本文摘自《讀者雜誌06月號》)