傳統廟宇跟上時代潮流，也配合疫情一起做防疫，台北孔廟近日推出「子曰開運錦囊」互動網站，考生們只要在家裡就能向孔子祈求考運，還能祝福一起備考的親朋好友。把准考證號碼和志願科系寫在網站上，即有專人服務，替考生到現場祈福。

孔廟與咖啡廣場合作推出互動網站「子曰開運錦囊」，不用擔心本人沒到場好像少了點誠意，透過網路也能獲得「至聖先師」的備考祝福。網站甚至保留了祈福時在心中默念的傳統，線上和孔子對話，祂還會依據考生當下的心情、口氣、聲音特色，提供個人化建議。