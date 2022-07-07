專業散熱模組供應商安力-KY（5223）7日公布6月合併營收為2.15億元，為歷年最強6月，年增55％，另上半年合併營收為11億元，年增5.6％，同創歷年同期新高。

過往電子業表現在5～6月一向呈現「五窮六絕」態勢，而今年狀況大不相同，安力-KY認為有三大利多，包括中國解封後各供應鏈恢復產能、全球雲端運算服務迅速成長、中國新能源汽車加速崛起等，有助推升安力-KY今年營收。

就今年上半年的產品組合而言，伺服器及家用遊戲機營收受惠全球雲端運算服務迅速成長，上半年營收貢獻達2.17億元，占整體營收的逾2成，另在新產品應用部分，含新能源汽車關鍵零件在內的車用營收約達2,000萬元，整體營收貢獻約為1.86％。

根據大陸乘用車市場信息聯席會近日公佈的數據顯示，中國新能源汽車銷售量在全球的市場份額中已經達到53％，而純電動汽車的全球市占率更高達61％，是全球重要的領航者。2022年6月，中國新能源汽車－理想汽車第二款車型L9上市，也進一步使安力-KY車用布局逐漸成形。

看好中國新能源車產業高速成長的趨勢持續，安力-KY早在2021年就著手布局中國車用光學雷達關鍵零組件，隨著市場升溫，有望帶動安力-KY車用布局逐年成長。