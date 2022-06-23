歐盟一名高階官員周三表示，歐盟將暫時地轉向使用煤炭，以因應俄羅斯天然氣流量減少的衝擊，但是同時歐盟也不會偏離長期的氣候目標。

俄羅斯目前將北溪一號天然氣管線的流量降低到約4成水準，歐洲領導人抨擊俄羅斯的作為。而在歐洲對俄羅斯實施嚴厲制裁後，目前雙方在能源的僵局進一步惡化。

歐盟執委會負責國際事務和氣候金融事務的官員Elina Bardram說，有鑑於俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的行動，將暫時尋求以化石燃料來替代俄羅斯天然氣。她補充表示，普丁政府採取了流氓的行徑，俄羅斯天然氣工業(Gazprom)以非常突然的方式削減了天然氣流量，歐盟正在採取非常重要的措施，但這些措施都是暫時的。

Bardram說，儘管會暫時增加煤炭的使用，但是歐盟2030和2050的氣候目標仍不變，長期的方向是明確的。

在周三，俄羅斯透過北溪一號輸往歐洲的天然氣，以及經由烏克蘭輸往歐洲的天然氣仍穩定供應，但是仍遠低於上周水準。俄國的Gazprom上周宣布，由於技術性理由，降低北溪一號的供應。

國際能源署(IEA)表示，歐洲必須尋找取代俄國能源的替代方案，包括提高能源使用效率，使用再生能源甚至是核能。IEA總幹事Fatih Birol說，俄羅斯可能會繼續尋找藉口，在冬季來臨之前削減供應或完全切斷供應。

而俄羅斯則否認削減供應是有預謀的。