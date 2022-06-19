聯合再生(3576)上周獲外資連續3個交易日買超，投信及主力也都站在買方，千張大戶增加持股。上周五聯合再生尾盤急拉2%，收盤上漲3.97%。就基本面來看，5月營收連續9個月正成長，累計前5月營收年增38%。

太陽能產業迎政策利好，經濟部國貿局17日公告，進口太陽能模組日後均須檢附太陽能電池的產地證明，或檢附「非大陸地區產製的文件或切結書」，為阻止中國製太陽光電模組透過東南亞進口傾銷台灣，將偕同海關加強查緝，若光電案場經舉發使用中國製太陽光電模組及電池，最重將廢止電業執照。

依據現行法規規定，太陽能模組可從海外進口，但中國太陽能相關產品則是「禁止進口」。業者申請進口海外太陽能模組，被懷疑部分採「中國生產的電池，在東南亞組裝」有魚目混珠之嫌。因此，國貿局的最新公告，將可望扼止低價且非法的產品進入台灣市場低價搶市，

聯合再生今年投入新產能大尺寸電池M6(166毫米)與M10(182毫米)產線，M6年產能將達350MW，擴產後台灣太陽能電池總產能將達1.3GW。模組產線也將同步進行大尺寸的升級與優化，總產能將達1.2GW。目前大尺寸機台已經開始裝機，以因應下半年旺季需求。

聯合再生將持續開發建置太陽能案場，到今年年底聯合再生全球將自有約250MW太陽能電站的優良資產，系統獲利將持續擴大，為公司貢獻至少20年固定電費收入且有效提升聯合再生獲利狀況。