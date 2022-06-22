台股加權指數22日開低在15,687.46點，權王台積電（2330）開低在501元，再度陷入500元關卡保衛戰，而解封概念指標股航空雙雄早盤也轉弱，未繼續衝高。

而新建或改建建物屋頂，須強制設置太陽能光電板政策，帶動太陽能概念股齊步上攻，聯合再生（3576）早盤一度衝上漲停板價，台股早盤跌幅擴大，下跌逾百點，反彈呈現一日行情。

在美股部分，投資人在結束三天假期後重回市場、逢低承接買盤乍現，美國四大指數21日全面反彈，由特斯拉領軍走強，結束慘澹的一周。

道瓊工業平均指數6月21日終場上漲2.15％（641.47點）、收30,530.25點。

那斯達克指數上漲2.51％（270.95點）、收11,069.30點。費城半導體指數上漲2.75％（70.83點）、收2,649.37點。

統一投顧指出，通膨居高不下，終端需求減弱，供應鏈庫存創新高，產業供需雜音多，造成近期科技股波動劇烈。

市場關注聯準會主席鮑爾本周在國會的聽證會，但台股6月以來，融資減幅大於指數跌幅，短線籌碼沉澱，6月21日大漲站上5日線，短線有機會持續跌深反彈，但中長趨勢仍偏空，建議謹慎操作，短打為主。

選股建議以汽車零組件、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。