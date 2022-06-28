電價費率審議會昨（27日）宣布調漲用電大戶電價15%，千度以下住宅、小商家及內需產業不調漲，台股今（28日）以15519.56點開出，下跌逾20點，隨後跌幅擴大至超過50點，台積電下跌2.5元觸及496元，中鋼跌逾1.3%觸及29元。

台股昨上漲244.69點，收在15548.01點，成交值2392.14億。三大法人同步買超，合計買超139.98億。自營商買超43.02億，投信買超10.16億，外資及陸資買超86.80億。

美股四大指數周一皆墨，道瓊下跌62.42點（或0.20%）至31438.26點，那斯達克指數挫低83.07點（或0.72%）至11524.55點，標普500指數下挫11.63點（或0.30%）至3900.11點，費城半導體跌5點（或0.18%）至2713.47點。

審議會決議，高壓及特高壓的產業用電大戶的電價將調漲15％，但考量內需產業受疫情衝擊，為使其順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，此調整影響約2.2萬戶。

此外，為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97％（1272萬戶）也不調漲，上述方案核算為整體平均電價後，漲幅為8.4%，此調整方案將由7月1日開始實施。