胡連(6279)今股東會通過每股配息5元，大陸解封車廠陸續復工，且大陸推出車市獎勵政策，胡連表示，第3季有機會淡季不淡，第4季又是傳統旺季，下半年營運成長可期，今天股價逆勢走高。

胡連股東會通過110年財報，110年合併營收為49.48億元，年增35.46%，稅前盈餘為9.55億元，年增40.59%，稅後盈餘為7.88億元，年增41.45%，每股盈餘為7.91元。

胡連前5月合併營收為22.27億元，年增13.92%，過去第3季為大陸車市傳統淡季，不過為促進汽車消費，支持汽車產業發展，大陸財政部、國家稅務總局於5月31日發布公告表示，對購置日期在2022年6月1日至12月31日期間內且單車價格(不含增值稅)不超過人民幣30萬元的2.0升含以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅，加上5月中旬過後陸續復工的車廠積極趕工，希望能補上因疫情封控停工的生產空缺，大陸車市有望淡季不淡。

胡連表示，第3季營運有望配合車廠生產淡季不淡，第4季又是傳統旺季，整體來看，下半年應可樂觀看待，全年業績可望比去年好。