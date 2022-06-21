健鼎(3044)今天股東會通過每股配息7元，近期傳出三星因庫存調整暫停零組件拉貨，健鼎表示，三星訂單量很少很少，第3季起進入傳統旺季，下半年會比上半年好，全年合併營收可望創新高，法人預估，健鼎今年合併營收可望上看700億元。

健鼎今天召開股東會，俄烏戰爭、通膨升息及大陸因應疫情封控政策，致使第2季電子產業淡季更淡，不少電子產品面臨持續調整高庫存壓力，日前傳出三星暫停零組件拉貨，健鼎也受到影響，不過健鼎表示，三星訂單量很少很少，對公司營運沒有影響。

健鼎今年第1季稅後盈餘為14.44億元，年增2.6%，每股盈餘為2.75元，累計前5月合併營收為282.88億元，年增13.22%；健鼎預估，第2季合併營收恐難優於第1季。

展望下半年，健鼎表示，目前看不出有特別的利空，第3季起進入傳統旺季，就是要衝刺，下半年應該還是會比上半年好，全年合併營收可望再創新高。

健鼎110年合併營收為630億元，年增13.42%，稅後盈餘為58.58億元，年減4.36%，每股盈餘為11.15元；今天股東會通過每股配息7元。