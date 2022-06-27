鈊象(3293)今天召開股東會，通過發放現金50元、配發股票10元，董事長李柯柱表示，為增加股票在外流動性，擴張公司規模，因此，今年選擇一次配股10元，但明年應該會回到以發放現金為主。對於今年展望，他指出，未來新的平台努力帶來更大的營收，下半年單月營收10億元希望可以成為常態，下半年表現會優於上半年，全年仍朝成長目標邁進。

李柯柱指出，2021年是鈊象大豐收的一年，業績突破百億，最難能可貴的是毛利率維持96％，對於高毛利的公司這件事情很難達到的成果。未來公司的主力會放在網路遊戲的部分，

鈊象近年來受惠於旗下六大App，包括金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺營運穩健，業績持續創高，長青遊戲明星三缺一今年表現強勁，營收貢獻登上公司第一位置。

鈊象4月開發全新的授權遊戲平台，並在美國推出，6月新的APP也在新加坡上市，李柯柱指出，新平台及APP目前還在打磨階段，希望越來越好。

針對下半年營運展望，李柯柱表示，以遊戲產業來看，下半年都會比上半年好，不過，疫情是一大因素。去年上半年因為疫情，所以鈊象成長力道強勁。今年全球適應疫情，玩家上線時間減少，所以今年上半年成長力道也比較趨緩，當然也有一部份因素是基期高。雖然疫情對遊戲產業是正面，但最重要還是新平台推出後的接受度如何才是最重要的，毛利率則可維持96％。

公司5月稅前獲利月減18.3％，年減1.9％，為4.68億元，李柯柱指出，主要台幣匯率因素影響，目前公司美元存款多，會在好的時機適時降低美元部位。