大陸一紙石斑魚禁銷令震驚產區，屏東縣長潘孟安日前在臉書強調，早已布局全球市場，但被新聞查核組織「全民查假會社」駁斥，指稱是錯誤訊息；為此，屏東縣政府農業處長鄭永裕高分貝回應，農漁產品生產統計數字本來就是不斷滾動校正，不能以整體統計落差抹煞縣府近幾年的努力。

潘孟安日前表示，縣府提早在4年前於全球布局上已不依賴單一市場，而是積極設立冷鏈物流加工，以利冷凍石斑魚販售到歐美等其他地區；除鼓勵保價加工凍儲，開發冷凍加工輸出美國，更嘗試將石斑魚輸往日本、加拿大冰鮮。

但「全民查假會社」根據農委會2020年漁業統計年報顯示，發現數據與潘孟安臉書有落差，其中石斑魚出口市場高達99％皆出口大陸與香港市場，近5年也未呈現下滑趨勢；至於冷鏈物流加工占石斑魚出口不到1％，近年來也未有增加趨勢。

為此，鄭永裕表示，農漁生產統計本會隨查報時間滾動修正，且查核組織引用的是2020年漁業統計年報，勢必會有落差；農漁統計概況因查報及生產特性可接受滾動校正，最後還是以最新版年報數字為準，縣長臉書依縣府自行查報數字發文，不能就說這是錯誤訊息。

鄭直言，縣府2010年5月首批8000包石斑魚加工產品裝箱封櫃、首航美國，是不爭事實，雖然數量相較外銷對案確實不多，不過拓展通路本非一蹴可即，他認為不該用「錯誤」兩字抹煞縣府近幾年所做努力。