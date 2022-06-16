聊到母親汪建民忍不住落淚，可見壓力不小。（李承陽攝）

54歲男藝人汪建民2019年爆出欠債2000萬風波，近日又捲入澎恰恰債務疑雲，甚至本來在做直播賣貨，因黑道鬧場而喊停，至今消失螢幕逾半年，16日他終於直球面對媒體，坦承目前欠債約1千500萬，躲了半年對20幾位債主感到很抱歉，前陣子已跟各路債主聯絡，決定要復工還債，打算重返直播界重新出發，也期待有節目通告找上門。

回首8年的欠債人生，汪建民說最初會開始欠錢是因為自己完全沒有理財習慣，當年最風光是拍《台灣靈異事件》演鐵頭警官，加上跑通告月收有30萬，賺的錢都買名牌揮霍，常常酬勞還沒下來就先花，只好借錢挖東牆補西牆，甚至到地下錢莊調錢，因此陷入利滾利的黑洞。

汪建民第一階段的負債，是好友澎恰恰出面幫還500萬，所以前年澎恰恰欠債，他才幫忙介紹錢莊給澎恰恰，未料澎恰恰還不出來，因為是他牽線，有些債主就找上他，背債800萬，成為他第二階段的負債黑洞。至於網路流傳他在車內拿借據的照片，就是出自其中1位他介紹給澎恰恰的債主，當時不僅澎恰恰沒還錢，他又再跟對方借，兩人都有借無還，對方才會氣到公開照片。

而負責幫澎恰恰處理財務的林秉文，先前稱澎恰恰財務帳目長期把主持費轉給汪建民，汪建民解釋是因為他從去年開始幫澎恰恰匯錢出去給債主，等於是私人的轉匯中心，澎恰恰匯錢給他、他幫忙跑銀行繳錢，並非拿對方酬勞。

另外傳汪建民是因為賭輸欠一屁股，他掛保證絕對跟賭無關，雖然多年前確實有賭球跟玩百家樂，但輸贏不超過百萬，跟千萬債務沒關係，主要還是錢坑利滾利，他掛保證說：「除了賭球跟百家樂，如果有其他的，我不配待在演藝圈。」

前幾天汪建民被拍到赴安養中心探視媽媽，當年汪媽媽罹癌，他去求神拜佛希望神明能讓媽媽活下來，果然化療成功，但之後才是痛苦的開始，「我母親受的折磨無法想像，從開刀化療5年，後期又兩次中風5年，兩隻手已經沒地方抽血，血噴到整個病房都是，還痛到在我車上亂撞」。

汪建民的媽媽已89歲，遭病魔折磨10年，現在已沒辦法進食，他止不住淚水說：「我很高興她失智，才不會知道我現在過得那麼差。」更稱這10多年醫院打來的電話從未停，怎麼可能還有心思去賭博。