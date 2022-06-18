玖壹壹每年夏天會赴花蓮，期待演出與鄉親見面。（花蓮縣政府提供）

「2022花蓮夏戀嘉年華」將在7月9日至13日邀來40組偶像歌手樂團接力飆唱，主辦單位18日公布首波卡司電音天后謝金燕、玖壹壹。謝金燕時隔7年，強勢回歸到花蓮舞台開唱，她開心說，像準備出發渡假ㄧ樣的心情，「光想著就覺得正吹著花蓮海邊的海風、享受著花蓮的美景。」

談起對於花蓮城市印象，她形容：「花蓮永遠都是那麼美那麼令人放 鬆，想到花蓮好好呼吸減壓，除了東大門夜市的小吃美食必吃外，還很想念沾 醬雞排、包子、臭豆腐、炸彈蔥油餅，這次必須住個幾天，帶上媽媽去太魯閣、七星潭、貨櫃咖啡廳、大鼻山步道走走，我娘腿力比我更好。」至於有驚喜歌單？她透露，「歌單跟演出互動都是當天給來花蓮夏戀嘉年華現場觀眾的驚喜，你 (妳)來就知道。」

玖壹壹每年夏天會來到花蓮演出與鄉親見面，7月9日將打頭陣在首日登場，三人對於花蓮當地相當熟悉，洋蔥埋下伏筆：「很開心可以來到這個大型舞台演出，歌單這次有可能會增加新歌，但也有可能不會，要跟DJ討論一下。」

洋蔥近來維持運動習慣，更迷上了騎單車，在台中市區、山上都有可能遇上洋蔥本人，他形容：「騎到山上很療癒又很涼，到目的地後深呼吸很爽，一週會去一次健身房。」這次到花演出，他決定採購名產剝皮辣椒當伴手禮，「上次朋友去花蓮有買一個給我，覺得很好吃」，健志大讚花蓮是非常漂亮的城市，當晚演出一定讓粉絲們炸翻現場。