日前彰化一名婦人遭號誌燈砸成重傷。北市議員楊靜宇發現，北市號誌桿也暗藏危機，北市2709座號誌桿成「未爆彈」，其中設置超過15年以上有340座，質疑恐禁不起颱風強襲，要求以科學方式全面巡檢。交工處說，將巡視標準加嚴，若外觀有鏽蝕就會汰換成新桿，25年以上號誌桿將進行精密檢測。

彰化縣一名43歲的陳姓新手媽媽日前騎機車行經員林市，受軒嵐諾颱風影響，紅綠燈桿不慎遭強風吹斷，倒塌將婦人砸成重傷，頸椎、胸椎多處損傷、脫位，肋骨也斷9根，最嚴重恐半身麻痺癱瘓。

楊靜宇說，彰化砸傷人的當桿今年6月才檢修沒問題，看到彰化回想台北，北市府有號誌例行巡查作業流程，巡查包含燈面、盲號、控制器、手孔、線路、觸動按鈕、桿件及周邊相關警示設施等，台北市2709座號誌已於今年5到8月巡檢完畢，巡檢紀錄皆正常，但全憑目測判斷，毫無科學根據可言，內部腐蝕狀況、基座是否被掏空均沒有檢測。

楊靜宇調閱資料發現，北市共有2709號誌桿，15年以上的計有340座，占比13％，設置15年到19年有228座、20到29年有44座，設置恐怕超過30年有68座。

楊靜宇說，尤其是在士林、北投區超過30年以上有10座，若計算超過15年以上號誌桿，士林、北投各有52座，因北投最著名的就是溫泉，但硫磺容易腐蝕電器，質疑目測檢查太過草率，針對北市街頭2709座「未爆彈」，他要求30年以上、25以上號誌桿陸續以科學方式全面巡檢，勿讓彰化憾事在台北市上演。

交工處指出，台北市從10多年前開始將彰化這次倒塌的J型號誌桿或城T型桿，因此北市號誌桿結構較好，過去沒有發生腐蝕倒塌狀況，第一階段會先以目視確認外觀是否繡蝕、不正常等情形，有異常會處理，內部腐蝕部分，則委請結構技師檢測或透過超音波方式處理，但成本較高，會找專家學者研究科學檢測方式。

交工處說，彰化事件發生後，北市對巡視標準要更加嚴格，若發現稍微有異常就要回報，並允諾按照設置時間，30年、25年以上號誌桿進行精密檢測，後續透過自主巡查方式檢視外觀，若外觀有鏽蝕就會汰換成新桿。