彰化今天中午11點多突然大停電，包括北斗、埔鹽、溪湖、二林、田尾、竹塘、溪州等鄉鎮，疑似變電所上游跳脫，至少13萬戶受影響。正值準備午餐的時間，突然就沒電了，民眾怨「生米煮不成熟飯」，電風扇、冷氣全停擺，不少人熱昏「怎麼又停電了」。

這次大停電，至少5個變電所的區域受影響，初步估計約13萬戶，11點40分後陸續修復。台電表示，稍後統一說明，11點52分已全數恢復供電。