穩盤政策抗美股破底壓力，台股盤中指數一度翻紅！美國股市跌跌不休，上周五美國道瓊工業指數持續重挫收低，失守29000點關卡，創下2020年11月6日以來新低，Nasdaq及費城半導體指數也同步收低，不過歷經9月大跌1670點，在政府穩盤政策逐步出手下，延續上周五台股開低收高，今天台股持續展現抗跌力道。

產業前景不佳但跌深的個股成為資金搶短標的，半導體的德微(3675)、創惟(6104)、驊訊(6237)盤中漲幅逾5%，國巨(2327)盤中漲幅逾3.9%，帶動被動元件個股走高，萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)等航運股盤中漲幅亦在4%到7%，弱勢的台積電(2330)盤中也一度翻紅，在跌深股拉抬下，台股指數開低後一度快速拉高翻紅，不過拉高後當沖了結賣壓又出籠，台股指數在13350點附近震盪；截至11點40分為止，加權股價指數約13340.97點，下跌83.61點；OTC指數為172.70點，下跌0.72點。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲3.75%，其次是航運類股及百貨類股，分別上漲2.95%及0.55%，表現較差者為電線電纜類股、網通類股及油電氣類股，其中電線電纜類股下跌2.69%，網通類股下跌1.75%，油電氣類股下跌1.65%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、上漲2.31%，表現最差為生醫類股、下跌1.18%。

就技術面來看，美國聯準會(FED)強勢升息衝擊延續，美股指數不斷探底亦導致台股跌勢難止持續破底，上周五加權股價指數以13424.58點作收，失守13500點，創下109年11月27日以來新低，累計一周下跌693.8點，跌幅約4.91%，周K再收黑棒，連6周收黑，日均量為2110.4億元，累計9月大跌1670.86點，跌點僅次於今年6月下跌1982.04點，跌幅約11.07%，月線收長K，櫃買市場因內資撤離市場，投信季底作帳結束，中小型重挫，OTC收盤指數為173.42點，為7月13日以來新低，累計一周下跌11.32點，跌幅約6.13%，周K連4周收黑，日均量599.4億元，累計9月大跌25.95點，跌幅為13.02%；今天台股在政府護盤政策力挺，資金點火跌深航運及台積電下，台股指數開低後一度走高；儘管台股周線連6黑，但上周五金管會祭出救市措施，台股收下影線、日指標K值低檔反彈，且OTC指數未破前低，收紅下影線，兩個市場技術性反彈機會升高。

分析師表示，FED主席鮑威爾強調不惜代價抑制通膨，使經濟硬著陸疑慮加深，國際股市震盪，並持續影響資本市場流動性，資金緊縮及地緣政治緊張，系統性風險居高不下；上周五指數再創今年新低，9月共下跌1670點，跌幅達11.07%，國安基金出面信心喊話，金管會也再次祭出限空令，可望提振市場信心，加上指數短線負乖離過大有機會技術性反彈。

不過，由於當前全球金融及股市震盪劇烈，投資人信心不足，在台股指數未站上5日均線之前，仍建議謹慎操作，短線少量進出，嚴控持股水位；選股以受惠電網計畫、伺服器及車用半導體需求升溫趨勢的綠能/儲能、航太、衛星、新能源車、汽車零組件等。