國安基金明(6)日將召開例行委員會，財政部長蘇建榮今日表示，明日不會有「重大決定」。外界認為，例行會議仍可能會繼續留在市場上繼續護盤。

蘇建榮表示，昨日台股表現比較好，美股也上漲了800多點，台股與美股連結較深，有助於台股今日的表現。

國安基金的例會，不會做出重大的決定，目前台股還處於波動的階段，還是密切觀察台股狀況，有時候訊息面影響比較大，但是終究要回歸基本面。

對於量能，蘇建榮表示，目前三大法人都是還是買超。