台北公車票價長年維持15元，現行運價為19.3196元，兩者價差由政府補貼，台北市議會日前同意每段次調整至23.4704元，雙北市政府協議將於10月1日起同步實施新運價。北市公共運輸處表示，公車票價攸關民眾乘車權益，各票種仍會維持原票價收費。

台北市聯營公車運價將由19.3196元調整為23.4704元，增加4.1508元，其中包含新油價基期調整為26.95元，增加1.0402元。換算下來，實際運價調整增加3.1106元、漲幅16.1％，票價則維持全票15元、老孩身心障礙者優待票8元、學生軍警持卡12元，兩者價差由市府編列預算補貼，預計每年增加13.15億。

公運處表示，為改善公車業者營收已受到新冠肺炎疫情嚴重影響，且物價上漲致相關成本增加之營運困境，台北市政府依「公路法」第42條及「汽車運輸業客貨運運價準則」之規定，並依交通部頒訂之「汽車客運業統一會計科目」及「汽車客運業路線別成本計算制度」等相關成本項目審核台北市聯營公車運價。

公運處說明，公車運價經北市議會議決同意每段次調整23.4704元，雙北市政府協議將於今年10月1日起同步實施新運價。

公運處強調，新運價實施同時，會持續督促公車業者提升公車服務品質及改善駕駛及其他從業員工薪資待遇。而公車票價攸關民眾乘車權益，各票種仍會維持原票價收費，票價與運價間差額由政府編列預算補貼乘車民眾。