高雄一名71歲的張姓老翁，短短3個月內就被詐騙集團用「假投資」的手法騙2次，這次他又聽信詐騙集團洗腦，說幫忙投資可高額獲利、穩賺不賠，他就直奔直銀行要匯3萬多元，不過他要匯款帳戶已經被警示，銀行行員直覺有異通報警方，才阻止他又上當受騙。

71歲張姓老翁日前在LINE上認識了一名女網友，雙方聊一聊對方就說可以要協助投資，且保證穩賺不賠，並慫恿他將錢匯到指定帳戶，被洗腦的張翁12日就到銀行要匯1000元美金，換算約新台幣3萬多元時，但行員發現這個受款帳戶已遭警示，直覺是遭詐通知員警到場。

三民二分局民族派出所員警趕來處理時看著張翁名字越看越眼熟，一查發現張翁7月份才曾遭詐騙集團騙錢，當時也是被類似假投資手法騙了約15萬，甚至連帳戶也被騙走，直到被警示他才到派出所報案，員警趕緊向張翁解釋此仍然為詐騙集團慣用手法，警方也秉著「怎能讓你受騙第二次！」不斷勸說，他這才打消念頭，保住辛苦錢。