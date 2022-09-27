嘉義市警局第一分局長榮派出所員警昨（26）日追捕拒檢逃逸的何姓男子，當街以單手壓制何男，執法的身影被路過民眾錄影上傳地方臉書社團，引起不少網友歪樓大讚員警的臉龐俊俏。

警方指出，員警26日於垂楊國小前執行勤務，發現前方何姓男子騎車左右搖晃，形跡詭異，遂鳴笛要求其停下，但何男加速逃逸，員警遂持續鳴笛尾隨並趁隙攔停，最終於文化路上將其成功攔下查證身分。

警方表示，經查何姓男子有酒駕與無照駕駛前科，稱當下一時心虛才拒絕受檢，全案將依違反道路交通管理處罰條例，予以製單舉發，另男子是否涉犯刑法妨害公眾往來安全罪嫌，則將進一步調閱監視器與訪查釐清中。

事發當時正值人車尖峰時段，員警執法的畫面被路人直擊錄影上傳地方社團，透過畫面可見，警用巡邏車與另輛機車雙雙倒在馬路上，年輕男員警則以單手將民眾壓制在地。

影片曝光後，不少網友直呼男員警長相十分帥氣，感覺是枚「小鮮肉」，紛紛大讚，「警察好帥，我要搬去嘉義了」、「太帥了想被壓制」、「警察單手也太強」、「感覺他長得好帥」、「警察追捕精神可嘉，但要配合支援警力，注意自身安全」。