9月美國再度升息3碼後，利率水準進入3~3.25%，聯準會官員預期今年第四季將積極升息5碼至4.375%，2023年初達到4.625%高點後升息可望告一段落。目前市場走跌正反映此一利率情境，而非投資等級債券殖利率修正過後更已提升到10%左右高點、投資價值顯著！

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，回顧過往全球非投資等級債券經歷2010年歐債危機、2011年美國舉債上限與希臘危機、2015年美國升息、2018年美國升息力道增加且中美貿易戰，以及2020年新冠疫情等重大事件，其中又以升息年(即2015年、2018年與今年)表現較壓抑，但修正後次年往往能迎來更好的回漲契機，且並未有連續兩年下跌情形，尤其美國科技非投資等級債券在市場下跌期間表現更抗跌、次年上漲幅度更勝一籌，展現其優異的債市之星(Rising Star)特質。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊表示，在2020年全球新冠疫情爆發以來，企業管理資產負債表與流動性更趨保守，使得槓桿比率、償債能力(利息保障倍數)、現金比率皆反映出健全的財務體質，相較過往升息與經濟衰退時期，更能夠抵禦市場壓力，因此JPMorgan統計截至8月，整體非投資等級債券違約率僅1.09%、遠低於1990年以來長期均值的3.6%，當中科技非投資等級債券自2021年迄今更繳出0違約佳績。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊分析，由於科技產業成長優異，使科技債券擁有相對較低違約率，因此科技債券長期波動風險遠遠低於科技股，代表指數為Nasdaq指數，同時也低於整體非投資等級債，而科技債券的波動度更接近投資等級債券，尤其今年股市波動劇烈之下，科技債券就展現出優異的抗波動效果，預期第四季美國升息進入尾聲後，創新科技非投資等級債可望引領整體債市、並展現價值面回升契機。