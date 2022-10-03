基泰建設董事長陳世銘等人，涉嫌從2011年到2014年間，利用投資境外不動產為號召，吸引民眾投資、吸金逾億元，台北地檢署認為陳男的人涉嫌違反銀行法之違法吸金等罪，指揮法務部調查局北部地區機動工作站搜索19處，訊問被告13人。

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