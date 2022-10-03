基泰建設董座陳世銘涉嫌吸金上億元 檢調發動19路搜索 18:472022/10/03 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 右側那一棟為位於台北市忠孝西路的金雞母「基泰忠孝」大樓。（翻攝 基泰Worktel 粉專） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基泰建設董事長陳世銘等人，涉嫌從2011年到2014年間，利用投資境外不動產為號召，吸引民眾投資、吸金逾億元，台北地檢署認為陳男的人涉嫌違反銀行法之違法吸金等罪，指揮法務部調查局北部地區機動工作站搜索19處，訊問被告13人。 殯葬業者推生活契約吸金逾6億 不甩遭搜索狂撈遭起訴 北市第10波酒駕累犯達13人創新高 竟有酒測值高達1.02 福山雅治回歸《伽利略》超吸金 被敲碗續集回：再9年我62歲了 #基泰建設 #陳世銘 #不動產 #民眾 #投資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奇美集團董座廖錦祥病逝 享壽85歲 04:102022/09/27 產業特刊 林佳龍岳父 奇美集團董座廖錦祥辭世 04:102022/09/27 財經焦點 張鎮衙帶準星 首秀砍進4顆三分 04:102022/09/18 運動天地 安心亞9代言吸金2000萬 生日許願拯救友情 16:292022/09/07 娛樂 艾笛森錼創董座 買自家股 04:102022/09/13 證券．權證 她懷孕閃婚 住進婆家13人透天厝 結果羨煞眾人 15:532022/09/17 生活 登富特公司2年吸金4.5億 調查局追緝負責人張艷姍 11:372022/09/14 社會 《電子零件》嘉聯益焦佑衡升任董座 Q3有盈面、全年獲利可期 09:092022/09/13 財經 董座敬酒問「可以騎你女兒？」震驚全場 父女檔氣炸怒告 19:422022/09/23 社會 高雄登革熱再增3例 「 群聚擴大至13人」今年首度現蹤楠梓區 15:442022/09/14 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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