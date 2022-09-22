台中市已舉辦近20年的爵士音樂節，民進黨市議員江肇國22日市政總質詢時指出，今年遴選樂團完全缺乏台中在地爵士樂團，要求市府審視舉辦爵士音樂節的初衷與價值，盼市府能夠讓台中成為爵士產業扎根的基地。文化局長陳佳君則回應，有6團有台中樂手參與，足見台中市多年扎根爵士音樂人才的成效。

江肇國指出，台中爵士音樂節2022年遴選樂團共計23團，卻沒有任何一團是台中在地爵士樂團，難道是「遠來的和尚比較會念經」？江肇國說明，爵士音樂節起源於前市長胡志強盼望台中成為亞洲的愛丁堡嘉年華，又因爵士樂與城市氛圍融合，因此列入台中閃亮文化季活動之一，要求市府反思舉辦多年，究竟為台中市留下什麼、創造什麼。

江肇國強調，台中市沒有讓舉辦近20年活動的爵士產業在台中扎根，不僅沒有扛起扶植在地樂團，更沒有創造更多展演空間、表演機會，這除了讓台中在地爵士樂團感到失望外，也會讓市民質疑難道這項活動就是有市集擺攤、有音樂可聽的商業活動。

副市長黃國榮表示，前幾年雖因疫情中斷爵士音樂節，但過去辦理都有顯著成果，市府先前召開跨局處會議時，也討論增加台中在地樂團演出。

文化局長陳佳君提到，2022年爵士音樂節除邀請國際爵士樂團外，同時也重視在地爵士音樂人才的邀請，今年入選Jazz young的表演樂團中，其中就有6團有台中樂手參與，足見台中市多年扎根爵士音樂人才的成效，文化局也將持續邀請更多在地樂團共同參與演出。

文化局說明，2022台中爵士音樂節在符合防疫規定下，持續辦理爵士講座、大師班、青少年爵士樂團扎根計畫，主場活動10月15日至23日將重回市民廣場演出，希望透過逐年辦理，累積音樂人才，落實台中爵士之都美名。