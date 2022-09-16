台灣大哥大今日開賣蘋果 iPhone 14，台灣大哥大總經理林之晨與商務長林東閔共同出席「我的VIP驚喜派對」，並抽出VIP用戶加贈 iPhone 13 好禮。林之晨表示，台灣大致力加速節能減碳的腳步，邀請果粉「推永續、一起減碳愛地球」，推出申辦 iPhone 14 指定專案抽低碳排的特斯拉電動車及宏佳騰智慧電車活動，用史上最狂的獎項刺激買氣， iPhone 14 系列預購量是去年 iPhone 13系列同期的兩倍。

林東閔指出，iPhone 14的預購量較過往多了很多，希望1周內都能消化掉，雖然很多人都說iPhone這代也沒太大變化，但這次是首度拿掉瀏海，蘋果主要做使用者統合體驗，並推出「動態島」的概念，讓奇怪變成在不奇怪的一部分，設計學可以接受，這塊突破很有意思，「有突破就值得支持」，因此看好銷售後勢。

林東閔表示，因疫情風險升高，台灣大為了保護果粉健康安全，今年推出「最i果粉 1314」大型購機活動，就是希望讓果粉不用特別排隊購機，只需要在11月30日前於實體門市或網路門市申辦指定資費搭購 iPhone 14 系列，就能參加抽獎。另外，針對長期支持台灣大的VIP，台灣大也採「包場」形式在台北威秀門市舉辦「我的VIP驚喜派對」，提前抽出14位幸運的「我的VIP」果粉用戶來參加活動，提供最尊榮的好禮三重奏，要讓果粉享受「Open Possible能所不能」的驚喜與感動。

VIP果粉陳小姐是台灣大哥大的多年用戶，她曾參與多次 iPhone 首賣日排隊搶頭香，她提到今年很幸運被抽中來參加活動，不用特別熬夜排隊購機，覺得台灣大很貼心，也備感禮遇。

台灣大也提供果粉用戶「mo幣多」優惠，以及Apple Music 6個月免費暢聽、MyVideo、GeForce NOW雲端遊戲服務等多樣化的娛樂體驗，申辦Disney＋專案購機再享Disney＋首年請你看的好康，讓果粉用iPhone 14享受極致娛樂服務，進一步帶動買氣，申辦量再創新高。