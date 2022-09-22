大陸女星張穎穎近來瘋傳和大S前夫汪小菲交往，日前張穎穎在直播中忍不住激動落淚，先是強調沒有金主，又稱房子是靠自己賺錢買的，駁斥「用小孩換房子」的傳聞，引來一名穿白衣、疑似汪小菲的男子上前安慰。昨(21日)張穎穎再曬影片，心情變好，自曝買了兩台新iPhone，有人問她一台是不是要送汪小菲？她也罕見認了。

張穎穎最近大動作上直播否認外界抹黑傳聞，她強調錢都是自己賺的，外面亂傳她靠墮胎換房都是子虛烏有，也從來沒有收過汪小菲的錢，她靠直播一個月內就賺進480萬人民幣（約2152萬台幣），引來網友兩極評論，張穎穎更稱被網軍長期霸凌，「很多事情都不能說，說出來會死人的」。

張穎穎自曝買了兩支手機。（圖／翻攝自頂流顏究社微博）

對於自己的學歷和年齡，張穎穎強調從沒更改過，自認行得正、做得正，隔天她一掃陰霾，解釋前一晚壓力太大喝多了才行為脫序，並嗆網友好好提升自己比什麼都重要，「別人都有錢有事業有身材有長相，你們這輩子也就只能當噴子（酸民）了」。

張穎穎認另一支手機是給汪小菲的。（圖／翻攝自頂流顏究社微博）

張穎穎接著又曬影片，開心分享訂了兩支新iPhone，有人問她：「另外一個手機是給汪（小菲）的」，她大方說：「你真聰明」，似乎總算公開認戀，而汪小菲先前也在朋友圈首度公開兩人合影，並在直播中透露離婚主因是由於常往兩地飛，讓自己過的忙碌卻又很不踏實，簽字離婚「像是被解開了束縛一樣」，承認目前新生活「真的特別開心」。

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