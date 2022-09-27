大陸新疆女星迪麗熱巴，有著仙女外貌和魔鬼般的曼妙身材，從出道起人氣就居高不下，更出演過多部高人氣影視作品，是劇迷心中的新疆美人代表；然而，昨(26日)迪麗熱巴直播吃火鍋時，竟被黑粉狠嗆「長得不怎麼美」，而她本尊見到後巧妙回罵對方，讓其他收看直播的觀眾紛紛叫好。

迪麗熱巴昨(26日)直播吃火鍋是全程互動，不過由於不熟悉直播系統，當她被提問「為什麼不關掉送禮物功能」，超糗愣在原地，經與工作人員確認後，她假裝不滿開腔「怎麼了妳是試過送給我禮物嗎？」不過調皮的她明白玩笑分寸，下秒馬上補了一句「我不要禮物，啥也不用送，留著錢給自己買點東西吧。」

迪麗熱巴搞笑回嗆自己就是長得醜。(圖/微博)

最引人注目的是，迪麗熱巴的黑粉特意到直播間，不客氣狂刷負評「熱巴好醜」、「沒其他女主播漂亮」，還正好被迪麗熱巴看見，遂以玩笑方式回嗆：「對啊，我很醜的，謝謝大家來看醜醜的我…」，至於有黑粉酸她：「頭髮長滿油」，也讓她乾脆回說：「不好意思，早上我剛剛洗過的頭」表現超耿直的人格魅力。

這段經典火鍋吃播影片在網路傳開後，網友對迪麗熱巴充滿趣味的反嗆，紛紛叫好寫下感想：「如果這都不算漂亮，還有什麼是美的呢？」、「竟然黑熱巴的顏值，真希望下輩子讓我醜成迪麗熱巴！」、「用自黑的方式懟黑粉，這實在是太霸氣了」、「情商好反應神快，迪麗熱巴就是做她自己，我們挺她」，掀起網路的一陣討論。