「賽車教父」廖老大21日宣布退網，今（26日）突驚喜現身臉書直播，原來有懷孕員工投訴他任意調職減薪，勞工局輔導員特地到公司查訪，雙方因溝通出問題，廖老大氣得吼對方耍官威，連員警都到現場關心。

台中勞工局輔導員26日到廖老大的公司探訪，雙方的談話過程都被廖老大用直播的方式錄下，由於輔導員未回答廖老大的問題，讓廖老大非常不悅，在鏡頭前訓話對方，更拍桌大吼：「我的員工懷孕了，我可不可以提出我雇主的問題，你們勞工局有這麼惡劣嗎？不能讓雇主問點事嗎？你們動輒就罰我20萬，我有錯嗎？我下個員工懷孕該怎麼辦？你官威著麼大啊！」

廖老大接著向輔導員解釋，該員工到職前未有喜，到倉管上班後懷孕，他擔心爬上爬下有危險，請對方轉當作業員，薪水從4萬降到2萬8，該女員工覺得太少了而不滿，廖老大則給她「留職停薪」或「資遣」兩個選擇，勞工局介入後表示不行，因此廖老大感到納悶，問輔導員：「那我現在到底該怎麼辦才不會被罰20萬？」

輔導員打電話向長官求救，接著跟廖老大解釋她是隸屬勞基科，請行文到勞工局作業安全科，才有辦法獲得答案；過沒多久警察到公司大門口關心，廖老大不禁嘲諷：「笑死人了！勞工局報警來我們公司。」