男星李沛旭7月初驚喜宣布和圈外女友結婚的好消息，為了保護妻子所以從未曝光她的身分與長相，但感情恩愛的兩人時不時在社群平台放閃，看得眾人羨慕不已。李沛旭昨(28)日突然透過IG限時動態宣布一個喜訊：「我們…有了！！！」一度震驚外界，不過馬上就發現這是個玩笑，引起熱議。

李沛旭結婚至今2個月，依舊甜蜜如初，不時會分享恩愛日常，也經常一起外出逛街。引人注意的是，他昨突然透過IG限時動態發文寫道：「夫妻日常。今天……要跟大家宣布一個喜訊。」隨後便接著表示「我們…有了！！！」

李沛旭IG現實動態中宣布喜訊，只見老婆摸著他的凸起的腹部，外界揣測應該只是玩笑。(圖/李沛旭 IG)

可以從曝光的影片中，看見老婆身材依舊苗條纖細，正當眾人疑惑時，只見她的手伸向李沛旭微微凸起的肚子，彷彿懷孕的人是李沛旭，推測李沛旭應該是近日太過幸福而發福了不少，因此被老婆開玩笑像是懷孕，夫妻間搞笑的互動仍意外掀起不小的討論。

李沛旭在7月初宣布與圈外女友登記結婚，之後他有不少跟老婆有關的新聞，比如逛賣場時互動親密，搭手扶梯時摘下口罩激吻等等，還有被網友開酸「上次親嘴的不是這一個」，李沛旭直接反嗆酸民：「永遠都輪不到你。」非常捍衛自己與伴侶。