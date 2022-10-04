謝和弦和愛妻莉婭兩人過去曾一度鬧出要分手離婚，感情狀況曾讓大家霧裡看花，，但沒想到之後莉婭突然宣布懷孕，兩人的關係也日漸穩定下來。謝和弦為了即將出生的女兒洗心革面，下定決心參選萬華區市議員，老婆預產期也剛好是在選舉日期間，希望能剛好當爸爸也選上市議員，來個雙喜臨門，而近日莉婭也在深夜曬出自己的「超大孕肚」。

莉婭午夜突然發文，曬出自己的「超大孕肚」，發文也說「住著謝音悅寶寶，肚子變好大」，而從照片中看來，還真的是非常的巨大，「化妝師們都說，認識我這麼多年，看我真的都閒不下來」，莉婭也表示自己立志要當個美麗的孕媽咪。

根據《三立新聞網》的報導，莉婭透露目前已經九個月大，不過寶寶很疼媽媽，所以自己都沒有太多不適的狀況，也沒有孕吐，不過目前自己胖了15公斤，但寶寶才2000克，還是有點輕，也說「目前邁入第9個月了，期待謝音悅出生」，而也因為懷孕的關係，身材變得更加火辣，莉婭笑說是天然豐胸。

而莉婭過去受訪也曾透露，寶寶的預產期會剛好是在選舉日左右，到時謝和弦也將會一起進產房陪產，而在留言出也有不少好友，似乎原本也想要去陪伴，但莉婭則是回覆留言「醫生說因為防疫，只有謝音悅的爸爸一個人可以來陪產」，也喊話要好友們就不要特地跑來了，怕太大陣仗有點浮誇。