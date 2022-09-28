療癒作家沈霏霏（沈玟）擁有空靈大眼和超突出的H級上圍，被封為最兇通靈女神、靈學女神等，平時也常在社群網站分享心靈小語，同時又有火辣造型，在Instagram擁有21.6萬粉絲，近日她曬出一張上空辣照，讓網友看到直接噴鼻血。

沈霏霏從小在命理世家長大，專長是量子力量及神祕學，近年她上「黑男邱比特」的頻道節目擔任助理主持人，每次現身都引來話題，近日她曬出一張照片，立刻吸引2萬多人按讚，照片中沈霏霏貼在窗簾旁，一頭黑髮披肩，她上半身沒有穿衣，露出巨型傲人雪乳，超震撼的視覺效果讓網友看到目不轉睛，沈霏霏下半身只有黑色絲襪，火辣身材全部被看光。

沈霏霏身材火辣，日前曬出一張大尺度辣照。（圖／翻攝自like12302002 IG）

她在Youtube開設個人頻道，穿著性感服裝做料理，近日一道乖乖皮蛋豆腐創下5.5萬觀看數，沈霏霏穿著粉色深V連衣裙，一邊講解一邊切蔥，刀功犀利可見平時應該有在下廚，不過網友注意的都是她深邃的事業線，美胸隨著動作晃動，讓人看得臉紅心跳。

連結若遭移除，敬請見諒。（來源／想入霏霏 Ms. Fei Fei youtube）

許多粉絲在留言區大讚：「我看了也好想吃霏霏老師的豆腐」、「霏霏老師人美又會做料理，真棒」、「嗯？ 第一次聽到 皮蛋豆腐 + 乖乖」、「看著霏霏老師的穿著做菜~~配上這道料理太清涼了」、「雖然，沒吃到涼拌豆腐，但我也感覺到很涼，而且涼拌中帶有辣味」、「霏霏的廚藝真的沒話說，也穿得非常的性感」、「謝謝霏霏老師，我的眼睛吃飽了」。