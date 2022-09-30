中職樂天女孩啦啦隊女神琳妲（林羿禎），也是「反骨男孩」成員之一，甜美臉蛋加上性感身材，擄獲一票粉絲力挺，常在社群網站分享清涼養眼照的她，今（30日）曬出穿著比基尼的辣照，傲人身材讓粉絲們鼻血直流。

琳妲在instagram發文寫下：「嘉義我來了，天氣很熱，想下水變水煮蛋 」，接著附上清涼養眼的辣照，只見她對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，一雙電眼瞬間電暈不少粉絲，身穿的比基尼不僅讓全身雪白肌膚被看光，渾圓傲人的北半球也擠出深邃事業線，加上火辣S曲線，讓所有人捨不得將視線移開，短短時間就吸引近2萬人按讚。

網友也紛紛留言：「哇靠，這美的好過分」、「這是最美的水煮蛋」、「女神我好愛你，好想吃這個蛋 」、「邊吃冰淇淋邊看蛋蛋 」、「琳蛋女神94美而且身材又好」、「嘉義的主持有這麼解放嗎～～～這個流量密碼太強大了」、「琳蛋好可愛好漂亮 身材又好」、「頭暈目眩，哎呀，我想變成妳的溏心蛋」、「這也太美了吧！身材真的很好」。

琳妲日前上《單身行不行》分享過去戀愛經驗，她表示身為射手座愛上後會一股腦投入，接著透露有任男友是「走鐘」的獅子座，平時很愛裝大方，但錢都是她在付，有次還跟她借200萬創業，直到分手都未還完，直到有次媽媽生病住院，請獅子座男友一起去探病，對方卻說「醫院晦氣，去了會衰」，才認清對方就是渣男，果斷分手。