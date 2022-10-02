壯壯大方秀出窈窕好身材。（壯壯提供）

壯壯身材火辣，擁大批粉絲支持。（壯壯提供）

《全明星運動會4》黃隊女隊長壯壯 ，發個人第二支新單曲〈還有我〉，現為棒藍雙棲啦啦隊員的她由於歌聲甜美及身材姣好而被封為「啦啦隊女神」，這次在拍攝單曲宣傳照及MV時也把自身健康性感美發揮到極致，不吝嗇秀出好身材的她一口氣換上五套各種樣式顏色比基尼大方展現火辣身材及蜜桃臀。

由於在拍攝宣傳照及MV前剛完成個人寫真作品《壯見蜜桃》，裏頭佈滿超多比基尼寫真拍好拍滿，光是比基尼就換了20幾套，也因此這次在拍單曲MV時，壯壯特別以「可愛及火辣兼具」的比基尼風格作為拍攝重點，只見在鏡頭前「放飛下半身」的她完美蜜桃臀炸裂不說，搭配健美魔鬼身材大放送。

她分享衣櫃中有50多套「戰袍」，被朋友稱作「比基尼女王」，但她憶起第一次穿比基尼去海邊衝浪時，不慎發生上半身走光的意外，至今仍餘悸猶存，「當時在衝浪前根本不了解浪的力道，沒考慮就穿了一套漂亮但不夠有支撐力的比基尼，結果一下水被浪一衝，比基尼直接被沖掉，經過那次嚇人的深刻經驗，直接學了一課。」

她擁亮眼好身材，被封為「人間水蜜桃」，加上近期忙《全明星4》的錄影機乎一天十小時的訓練量，加上平常宣傳工作，讓壯壯這一個多月又再瘦3公斤，前後四個月下來總共鏟肉9公斤的她看起來更加結實，更笑說：「這個超級龐大的訓練量，完全讓我即便一天吃五餐，也不會變胖，根本是我人生最幸福時刻。」