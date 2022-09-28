女星壯壯（沈立心）是樂天桃猿啦啦隊團長，近日在《全明星運動會4》中擔任女隊長，亮眼表現收獲不少粉絲，除了綜藝節目，壯壯大膽嘗試不同領域，和粉絲預告即將發行新歌《還有我Got you baby》，MV過幾天就要上線，預告中的火辣造型掀起粉絲討論。

壯壯昨（27）在Instagram分享新歌《還有我Got you baby》的預告，畫面中她靠在一台車後，手上拿著地圖仔細查看，下半身只穿了一條紅色小褲，紅色比基尼上套一件T恤，仍可以看出豐滿好身材，壯壯在路邊舉著牌子，之後到溜冰場溜冰，又換上藍色比基尼到海邊戲水，短短幾秒就換多套性感服裝，讓網友大飽眼福。

同是啦啦隊女神的林襄也誇：「好美」，許多粉絲湧入支持：「片段就讓我火，我整個都燃燒起來了啦」、「壯壯姐妳超漂亮超美的身材超苗條超可愛」、「到時候一定聽起來」、「到時候一定聽起來」、「好大膽，但是好美」、「正妹去旅行」、「火辣狂野，熱情的青春歲月」、「好辣好正」。

有人疑惑問：「啦啦隊到底為什麼要來參加全明星運動會」，壯壯分享加油應援的名言：「不到最後一個出局數，比賽都不算結束。」也直呼：「因為我們投入，因為我們相信，所以我們才知道什麼是永不放棄」她表示自己是帶著這個信念參加節目，想讓大家看到她的投入，即使超級努力，結果還是失敗，她也會再站起來。

她認為一個人的生命當中的99%可能都是失敗，成功可能就是那好小好小的1%，「但就是為了那一瞬間的美好，所有再艱難再辛苦的過程，都變成值得了 對吧？」