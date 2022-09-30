女星艾莉絲結束與日籍前夫的婚姻後，帶著女兒梨梨醬旅居法國，邂逅英國外交官馬培迪後，於2017年結婚並生下兒子威廉弟，一家四口生活相當幸福，沒想到昨(29日)突然在Instagram上傳抱著嬰兒的照片，並開心宣布「新的家庭成員」，引起網友好奇是否生下第三胎。

艾莉絲昨(29日)在Instagram上傳一張生活照，只見她對著鏡頭擺出甜美笑容，白皙肌膚吹彈可破，不見歲月在身上留下任何痕跡，合身剪裁上衣襯托出渾圓胸型，加上纖細修長的四肢，看不出來已經是2個小孩的媽，不過更吸引眾人目光的是抱著剛出生的嬰兒入鏡，立刻掀起網友討論。

艾莉絲曬出抱著嬰兒的照片，一度讓網友好奇是否生下第三胎。(iris_1221_lily IG)

只見艾莉絲開心宣布：「New family member」，立刻引發網友好奇先前沒有任何懷孕跡象，究竟是何時生下第三胎？她接著表示「「Congrates to my brother」，這才知道其實是家人的小孩，不過眼見她熟練抱起出生不久的嬰兒，加上散發出濃濃母愛，難怪讓人誤會升格為「三寶媽」。

艾莉絲經常透過社群分享育兒日常，先前透露放手讓9歲女兒獨自飛東京，跟日本家人會合後又去箱根旅行，還去夏威夷度假，再返回東京的家，過了充實的暑假，女兒還會每天視訊分享所見所聞，她表示雖然捨不得孩子長大，但很希望女兒能幸福，感性告白：「為愛而勇敢，是人生裡最大的祝福。不能給妳全世界，但最想給妳一雙堅強的翅膀」。