家中電費突暴增有貓膩，網紅「水電爸爸」分享，曾遇到一位業主的電費，莫名從3千多飆到9千多，讓他非常不解，實際到業主家查找原因，發現就算把所有的電器插頭拔掉，電表卻還是在運轉，後來才發現是一顆螺絲惹禍，原來業主1個多月以前請人來家裡換電燈與開關，結果水電工不慎將螺絲鎖在電線上，才導致電表轉個不停，進而造成電費暴增。

網紅「水電爸爸」近日在YouTube分享影片，某天收到業主的電話說「老闆！我家電費暴增，以前都是幾千元，這次竟然要9千多！」而業主本身也已經連絡過台電的人來檢查電表是否異常，但整台機器拔下來檢查，台電確認沒有故障。

水電爸爸表示，業主是一對夫妻，平常和孫子住在一起，過去三人的用電，即便是在電費較貴的夏天，也都只要3千多元，但這次卻飆升到9千多元，實在很不合理。到了業主家裡以後，他將電源開關箱打開以後，把NFB（無熔絲開關）關起來，接著請對方把所有電器插頭都拔起來，然後再將NFB打開，卻發現電表仍在轉，但此時沒有插任何電器，電表理應不該運轉，因此只好一項項來排查。

水電爸爸指出，詢問業主最近有沒有找水電工來維修，對方想了想說，大約1到2個月前，曾找人來裝電燈和換開關，聽到這邊，水電爸爸立刻轉開開關檢查，立刻找到問題，原來當初那位水電工在更換螺絲時，不小心把螺絲鎖在電線上，才會導致電表轉個不停。後來他將螺絲拔出來，用絕緣膠帶將有問題的地方包好，再將電線重新整理好，問題才順利解決。

水電爸爸說，當業主發現竟然是一顆小螺絲惹禍以後，忍不住痛批一顆螺絲害他賠了6000元，下一期（電費帳單）來不知道又要多少錢了。