高雄楠梓區台積電高雄廠動工時程有明確進展，高雄市工務局22日宣布，核准工廠建築物的建造執照，代表台積電可如期於今年動工，符合2024年量產的時程規劃。

工務局長楊欽富表示，高雄市建築執照已啟動無紙化審查系統，在第一時間即時推播通知申請人，掌握申請進度。台積電在陸續取得土地使用權同意書、都市計畫變更、環境影響評估、地質敏感評估等核准後，順利在今年6月10日取得擋土安全措施及基樁工程的雜項執照，並於19日申報開工。申請廠房建築部分，也在取得交通影響評估核定後，於今日核准工廠建築物的建造執照。