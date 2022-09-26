陳本添(右)強調，網球場興建工程已發出勞務包，設計完成後即可發出工程包。（江啟臣服務處提工）

豐原區「文高一」用地原為第五公墓，目前已完成遷葬作業。市議員陳本添26日說，為提供大豐原地區網球愛好者有合適運動場地，與立委江啟臣積極向市府建議，「文高一」用地興建網球場，已爭取到1600萬元經費；目前正進行設計作業，要求行政單位務必掌握規畫時程，力拚年底動工。

陳本添指出，「文高一」用地已禁葬30餘年，一直未做其他用途，在上一屆市府任內，就積極要求林前市府開發並改建為運動公園，但經二次招標後，皆因盜挖石頭被地檢署調查而停頓，整個「文高一」用地面臨荒廢。盧秀燕上任後，和江啟臣專程拜訪市長協助，並持續向運動局追蹤進度。

陳本添說，經過多次溝通，市長要求建設局找土方，填平遭盜挖石頭後留下的大洞(約5層樓深度)，三年來找到2處工地土方(包含潭興立體停車場工程、沙田立體停車場工程)，共計932輛卡車，總計有1萬3000立方米土方。爭取快10年，從協調公墓遷葬，一路走來歷經種種困難總算迎來曙光。

江啟臣表示，在地東湳里、西湳里缺少運動據點，大豐原地區更無一處公有網球場，過去幾年多次與市府進行溝通，在盧秀燕主政後積極推動規畫程序，全案目前正進行設計作業；將興建四面壓克力型網球場及兩座練習牆，若發包順利，可望在年底前動工，將提供喜愛網球運動的朋友嶄新的練習場地。

陳本添26日邀請各界進行會勘，持續關注網球場興建計畫，要求行政單位務必掌握規畫時程盡速執行工程。

陳本添強調，網球場興建工程已發出勞務包，設計完成後即可發出工程包。為提高民眾來往通行便利性，短期將請唐志勇里長協調通行問題，長期則是必須將未開闢道路列入都市計畫通盤檢討範疇，從根本解決問題。