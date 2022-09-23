未注意前方扣32分！有男子在臉書放上1段影片表示「想請問一下，有沒有人知道這個駕訓班在哪？報名費多少錢？」，而影片中是1位穿著黑絲OL裝的長髮正妹，拿著「愛的小手」不斷鞭策重機學員，但該學員卻只盯著正妹的胸部直呼「沒問題，教練」；網友見影片也酸爆「懂行銷！現在有胸踏遍天下」、「好尷尬」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段20秒影片，且在臉書貼文寫下「我想請問一下，有沒有人知道這個駕訓班在哪？報名費多少錢？」；其影片中的拍攝地點是在某機車訓練場，1名重機男學員戴著安全帽騎在直線上，一旁則有穿著黑絲OL裝的長髮正妹，其手上拿著「愛的小手」，對著該名重機男不斷嬌喊「穩一點、認真」，該重機男則不停盯著長髮妹搖晃的胸部直喊「沒問題，教練」，最後在影片在「卡」的一聲下結束。

1名穿著OL裝的女教練拿著愛的小手鞭策重機學員，網友見這一幕直喊「好尷尬」。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

影片一出，網友紛紛留言表示「看前面，別看車燈，很危險」、「難怪想要考重機駕照」、「未注意前方扣32分」、「突然也想考重機了」、「難怪現在猴子這麼多，都沒在認真」、「指定教練需要加費嗎」、「我先想辦法把重機駕照吊銷」。

不過也有網友酸爆表示「叫個賣胸的來拍而已，不要當真好嗎」、「懂行銷！現在有胸踏遍天下」、「好尷尬」、「七秒都壓線好幾次了，應該是馬戲團在教猴子騎車」、「通常沒多久就會有人神出來IG，然後本尊出來說我不想靠胸紅，接下來就開始接案了，其實大部分都是自導自演」。