許多人有將機車停在菜市場附近的經驗，有男子在臉書上傳1段影片，影片中是在某菜市場旁，有位騎著機車的長腿妹不知什麼原因，不用牽的方式將車退出來，卻是坐在發動的機車上，在2輛機車之間一前一後方式不斷來回，還不慎撞到後方電動機車，雖然該長腿妹順利將車機騎走，但原PO也抱怨「菜市場的三寶就是這樣，撞到了看了一下，撞到出來為止！」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段30秒影片，原PO提醒直接看影片左上角，其影片中有名露出長腿的女子，騎上機車欲離開，但該長腿妹發現右後方有輛電動機車，無法順利將機車退出去，於是將機車龍頭向左偏往前一點，在往後退時撞到後方電動機車後，又發現被卡住，就這樣來回共6次後，才順利將機車騎走；原PO則在貼文表示「菜市場的三寶就是這樣，撞到了看了一下，還是一直撞，撞到出來為止！」。

影片一出，網友紛紛留言表示，「好險她沒有開車，不然這下損失慘重」、「這種技術還是不要出來害人的好」、「我不懂耶，這種會被卡住的是不是腦袋也打死結了」、「車拿去丟掉，走路好了」、「一種硬要的概念」、「好好牽出來再騎不行嗎？」、「原來真的有這種神人」、「這種還能拿到駕照，兩秒就可以解決的事」。