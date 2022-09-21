不少人騎機車會沿著白線旁行駛，有名男子表示自己因為「抖了一下」，便從左側跨越白線至右側，竟然慘被後方行車紀錄器檢舉，收到1張「未依規定使用方向燈」的1200元罰單，讓他委屈表示「這樣也能檢舉」；不過原PO則慘遭網友砲轟「不打方向燈，當其他人會通靈？」，另外也有網友分享自身經驗，方向燈提早結束也曾被開過紅單。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張罰單圖片，圖片中發生的日期於8月19日，該騎士騎機車行經高雄市橋頭區成功南路上，他原先騎在白線的左側，後來又騎在白線的右側，慘遭後方「民眾檢舉舉發」，違規事實為「車輛駕人未依規定使用方向燈」，其罰款為1200元；原PO不滿表示「我就只是抖一下，這樣也能檢舉」，並酸爆「國庫應該發大財了」。

男子因為騎乘機車「抖了一下」跨越白線，遭開1張「未依規定使用方向燈」的罰單。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「只有依法行政，完全沒有人情味」、「很多人是吃飽太閒」、「只能算你運氣不好，假正義魔人，永遠都不會檢舉自己的」、「看起來你被跟一段路了」、「後面這駕駛一定不爽你很久了」、「我左扭扭右扭扭，我就喜歡扭」、「幫QQ 遇到檢舉達人」、「我也是這樣被檢舉，但我有打方向燈，太早關掉」。

但多數網友則砲轟原PO「為什麼不打方向燈？」、「不打方向燈，當其他人會通靈？」、「這有影片的，不是幾張照片就能檢舉成功」、「大概整路飄移吧」、「啊你就三寶不會用方向燈怪誰」、「超討厭不打方向燈的」、「很多車禍都是方向燈不打引起的，乖乖去繳錢吧」、「做方向燈開關不是只有填滿開關洞的作用」。