騎士驚見黑絲妹竟跨越雙黃線逆向想超車，逼得對向2汽車偏右邊讓路。

完美演繹三寶精髓！有名騎士在新竹市正義路上，由於前方轉入1輛拖板車，該路段又是雙黃線，多輛機車只得乖乖的跟在後面，但是，沒多久竟然有位女騎士竟然跨越雙黃線逆向行駛想超車，不僅「大切西瓜」，甚至還逼得對向2輛汽車減速跨越白線，壓在路旁草堆上通過；網友見女騎士不怕死表現大罵「這年頭果然是不要命的最大」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段48秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新竹市正義路上，騎士前方轉入1輛載著鋼筋鐵條的拖板車，騎士身旁有4輛機車同一方向行駛，突然1名穿黑絲襪牛仔褲女騎士，跨越雙黃線加速，對向車輛被逼至貼著路旁草推通過，但該女騎士仍不放棄，持續跨越雙黃線逆向行駛。

此時，到了1個小S灣路段，可以清楚看見拖板車前方以及對向車況，除了原本還在逆向的女騎士之外，還有2名也跨越雙黃線逆向衝了出去，但前方不遠處對向車道仍有來車，該名女騎士「切西瓜」沿著對向白色行駛，見到對向來車才稍微回切，但仍逆向行駛，該車輛被逼迫降速跨越白線讓女騎士通過，其餘2名機車騎士，僅有1名跨越雙黃線逆向超車成功，3名騎士的危險駕駛，所幸沒造成人員傷亡。

影片一出，網友紛紛留言表示「小紅帽也太猛了吧！就算對向有車也完全沒在閃的」、「這年頭果然是不要命的最大」、「這在移動式神主牌中絕對稱得上一號人物」、「完美演示三寶的精髓，整個勇者無懼、我無敵」、「遠離大車就是吃無敵星到對向車道去」、「能活到現在真不簡單」、「只能說，汽車駕駛請自保」。