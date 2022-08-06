高雄市左營區6日傍晚發生一件預拌混凝土車和機車的車禍，女騎士當場死亡。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市左營區8月6日下午4時50分發生一件死亡車禍。地點在翠華路南往北慢車道（近新莊一路），員警到場時發現預拌混凝土車和機車發生車禍，57歲機車女騎士當場死亡。

警方對預拌混凝土車駕駛做酒測，酒測值為零。27歲莊姓混凝土車駕駛說，他當時行駛於翠華路上，近新莊一路時先進入慢車道的內側，再往慢車道的外側行駛時，感覺輪胎有碰到東西，立刻停下查看。

至於車禍原因，仍待左營警方進一步調查。警方呼籲，民眾行駛汽、機車，請與大型車輛保持距離，避免發生意外。