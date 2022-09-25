嘉義縣番路鄉嘉127線1.5公里處今下午有1輛搭載祖孫3人的機車，遭後方1輛小貨車追，祖孫3人送醫搶救。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉嘉127線1.5公里處今下午有1輛搭載祖孫3人的機車，遭後方1輛小貨車追撞，62歲阿嬤和6歲外孫女頭部重創出血，65歲阿公下半身無知覺，經送醫搶救後，阿嬤宣告不治，外孫女緊急進行手術中，阿公意識清楚，無生命危險，至於貨車駕駛何女聲稱當時正和同車的丈夫聊天，沒注意前方車況，才會不慎撞擊機車，警方將調閱監視器調查釐清。

中埔分局指出，今下午4點53分，番路鄉嘉127線1.5公里，近仁義潭大橋附近，何女駕駛小貨車沿嘉127線番路鄉往中埔鄉方向，行經事發地點時，不明原因碰撞右前方由65歲高姓男子騎乘的機車，疑似撞擊力道相當大，後座的高妻和6歲 蔡姓外孫女摔飛倒地，2人頭部重創，高妻當場失去生命徵象。

警消獲報後，立即出動3輛救護車將祖孫3人送往聖馬爾定醫院和嘉義基督教醫院急救，其中阿嬤6點宣告不治，女童傷勢也相當嚴重，正在進行開刀手術中，至於高男身體多處擦挫傷，意識清楚無生命危險，小貨車上的何女和陳男未受傷，雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。

嘉義縣番路鄉嘉127線1.5公里處今下午有1輛搭載祖孫3人的機車，遭後方1輛小貨車追，祖孫3人送醫搶救。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）