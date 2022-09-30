新北市1名無照的16歲周姓女子，今（30）早10點騎機車在北宜路七段過彎時，不慎自撞打滑到對向車道，遭大貨車輾過身亡；周女生前在Instagram的動態曝光，事發前一天她PO文徵求他人借她機車，稱想上山練習「卡普」技巧，今就在多處打卡拍照，還說「魅力有夠難騎，有在飄」。

該名周姓女子的Instagram限時動態稍早曝光，她先在事發前1天說想藉1台車跑山並指定車款，稱當天晚上就能還車，另1則動態則是她PO出自拍照，發文說她會騎魅力上山練「卡普」（機車過彎時傾角壓車），還說「認是我的人會知道我的，安全帽很好認，被後就貼我的IG」。

周女事發前1天說想借1台車跑山並指定車款，稱當天晚上就能還車，後來打卡拍照，說「於是我來了，魅力有夠難騎，有在飄，想練卡普都難。（翻攝自周女Instagram）

此外周女還曝光與友人的對話，友人開玩笑說「記得上山到坪林都走對象（對向）就好了」，周女還回說「超好笑又夠屁，我會先被撞死」。（翻攝自周女Instagram）

據悉周女住在新店，當時前往坪林跑山兜風，50歲鄭姓水泥車司機無酒駕，目前警方會針對把車借給周女的張姓男子進行開罰6千到1萬2千元。（翻攝照片）

後來周女在烏來公車總站、石碇小格頭打卡拍照，說「於是我來了，魅力有夠難騎，有在飄，想練卡普都難，我還是乖乖散步好了」；此外周女還曝光與友人的對話，友人開玩笑說「記得上山到坪林都走對象（對向）就好了」，周女還回說「超好笑又夠屁，我會先被撞死」。

警方調查，周女當時在過彎時打滑自摔，在對向車道被水泥車撞上並輾過，傷勢嚴重，地面留下大攤血跡，警消到場時已無生命跡象，送醫宣告不治；據悉周女住在新店，當時前往坪林跑山兜風，50歲鄭姓水泥車司機無酒駕，目前警方會針對把車借給周女的張姓男子進行開罰6千到1萬2千元。