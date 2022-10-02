新北16歲周姓少女上月30日騎車飆北宜遭輾斃，借機車的男子、周女男友與肇事水泥車司機全被過失致死罪送辦；檢方昨（2）晚相驗，初判死因為頸椎、胸椎骨折、顱內出血，死者家屬質疑水泥車司機明明在遠處就發現周女，為何沒能即時煞停，司機則喊冤說周女是突然從對向摔過來，詳情仍待警方釐清。

據三立新聞報導，台北地檢署檢察官昨（2）晚前往萬芳醫院相驗，初判死因為頸椎、胸椎骨折、顱內出血等傷勢，家屬對此無意見，已領回遺體辦後事；後續借周女機車的張男、幫忙借車的周女林姓男友和鄭姓水泥車司機全依過失致死罪嫌送辦；不過據悉周女家屬私下埋怨該名水泥車司機，明明在彎道早已看見周女，卻沒有即時剎車，才導致意外發生。

檢方初判死因為頸椎、胸椎骨折、顱內出血，死者家屬質疑水泥車司機明明在遠處就發現周女，為何沒能即時煞停，司機則喊冤說周女突然從對向摔過來。（翻攝照片、取自周女IG）

不過水泥車司機表示，每次經過北宜都會很小心閃躲這些小車，沒想到還是出事，當時是少女突然摔過來，他根本來不及反應。周女上月30日借了機車想跑山，並在IG上PO出打卡照，說「魅力有夠難騎，有在飄，想練卡普都難，我還是乖乖散步好了」，友人還開玩笑說「記得上山到坪林都走對象（對向）就好了」，周女則回「超好笑又夠屁，我會先被撞死」，沒想到竟一語成讖。

此外，周女在事發前曾傳訊息給男友，稱「車子底盤跟剎車怪怪的，怎麼辦」，男友趕緊去電囑咐周女小心慢騎，豈料約莫10分鐘後就發生奪命車禍。