一名女網友在論壇發文表示，最近和男友聊天的時候，得知男友曾和準大嫂一起睡過，雖然男友強調兩人沒有發生關係，但仍在她心中留下芥蒂，錯愕表示自己從來沒有想過會碰上這種八點檔的灑狗血劇情，貼文曝光後引發網友熱議。

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，自己跟男友以前都是玩得很開的人，但在一起後就收山了，前陣子男友突然向她坦白他曾與準大嫂「一起睡過」，令原PO相當錯愕。

原PO男友表示，他與對方起初是在透過網路上認識，後來相約一起讀書，結果某次因為時間太晚了，女方主動要他留下來住，「一開始他是睡地上，但女生一直說地板很硬之類的要他去床上睡，最後他還是去床上睡了」，不過男友不斷強調兩人沒有發生關係。

之後因為男友對那個女生沒興趣，就把她介紹給自己的哥哥，「結果意想不到的是那個女生居然還跟他哥哥在一起了！」。原PO表示，聽到的當下她震驚到說不出話，回到家後也莫名覺得胸口很悶、喘不過氣，「從來沒有想過自己會碰上這種八點擋的事…」，一直無法接受這件事，所以到現在都沒有勇氣去男友家。

結果男友卻在近日告知她，雙十連假時準大嫂要到家裡提親，原PO表示雖然不知道會不會跟男友走到最後，但光這件事就已經有點不知所措，也不知道該如何面對，「我也好奇這個女生是怎麼想的，可以跟弟弟睡了又跟哥哥在一起？」。

貼文曝光後引發熱議，網友們的留言一面倒。(翻攝Dcard)

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「蓋棉被純聊天，懂的都懂」、「別分手，愛玩的人就湊一鍋」、「要找玩得開的，就要承擔身邊某個認識的人有可能被妳男友睡過的可能」、「心裡這個結，斬草不除根，春風吹又生。但男生也是夠坦白啦，一般這種事打死不說」、「差不多的貨，有什麼好胸悶的」、「一家團圓的劇情？」。